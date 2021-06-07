В Коми с 1 июля подорожают цены на газ

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В Коми с 1 июля ожидается повышение цен на ЖКУ. По словам экспертов, рост тарифов не должен превышать 6,2%. Так, например, во втором полугодии в республике вырастут цены на газ.

Согласно данным, опубликованным на портале общественного обсуждения проектов нормативных актов, рост составит 3,8%.

Напомним, что в 2020 году тарифы выросли на 3%, в 2019-м — на 3,2%.

Также жителей республики предупреждают, что это примерные цифры. Окончательные тарифы будут утверждены после итогов рассмотрения проекта нормативного правового акта на заседании правления органа регулирования тарифов.

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