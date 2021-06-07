Мошенники украли у жительницы Коми 770 тысяч рублей

Фото: архив КП

Мошенники украли у жительницы Усть-Вымского района более 770 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник сообщил, что ее банковская карта якобы заблокирована и далее с ней свяжется полицейский. Затем ей позвонили с номера телефона, который совпал с официальным. Местная жительница сверила цифры, и у нее не возникло подозрений в правдивости информации.

По указаниям лжебанкира и липового полицейского она перевела деньги на указанные абонентские номера, а также взяла кредит, перечислив его на неизвестные телефоны. Однако впоследствии оказалось, что заявительница была обманута мошенниками.

В течение дня потерпевшую держали на связи. Звонки поступили с симителефонов, номера которых имеют совпадения с аналогичными фактами обмана в различных субъектах РФ. По Коми выявлено 24 совпадения. Денежные средства переведены 16 абонентам. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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