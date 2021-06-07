В Коми мужчина забил до смерти 78-летнего пенсионера в канун Нового года

Житель Вуктыла осужден за грабеж и избиение до смерти пенсионера Фото: Архив "КП"

В Коми осудили 34-летнего жителя Вуктыла, обвиняемого в грабеже и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по республике.

По данным ведомства, в канун Нового года в одной из квартир на Комсомольской улице мужчина поругался с 78-летним пенсионером. В ходе конфликта осужденный несколько раз ударил пожилого мужчину кулаком в голову. В бессознательном состоянии его увезли в больницу, где он умер через 1,5 месяца.

Кроме того, фигурант признан виновным в открытом хищении бутылки водки из магазина.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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