В Коми суд заставил построить тротуары на региональной дороге

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Суд постановил, что на региональной дороге, пролегающей через села Усть-Кулом и Дон, должны быть оборудованы тротуарами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Надзорное ведомство провело проверку по обращению районного отдела ГИБДД по вопросу отсутствия тротуаров на участках автодорог регионального значения, пролегающих через населенные пункты Усть-Кулом и Дон. В своем обращении дорожная полиция указала, что несмотря на предпринимаемые меры ГКУ РК «Управление автомобильных дорог Республики Коми» обязанность по оборудованию тротуаров не исполнило.

Вместе с тем, в соответствии с законодательством о безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, расположенных в пределах населенных пунктов, должны быть оборудованы тротуары. Прокурор Усть-Куломского района обратился в Сыктывкарский городской суд с иском о возложении на ГКУ РК «Управление автомобильных дорог Республики Коми» обязанности до 1 ноября 2022 года организовать и обеспечить надлежащее обустройство тротуаров на участках автодорог, пролегающих в населенных пунктах Усть-Кулом и Дон. Суд удовлетворил эти требования.

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