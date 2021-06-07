Незаконно уволенный водитель сельской больницы в Коми восстановлен на работе

Водитель сельской больницы в Коми восстановлен на работе Фото: архив "КП"

Судебные приставы Коми помогли сотруднику больницы восстановиться на работе. По его словам, он был уволен с должности водителя незаконно в марте этого года.

- Решения суда о восстановлении на работе подлежат немедленному исполнению, то есть с момента получения постановления судебного пристава у работодателя-должника есть всего сутки на издание соответствующего приказа, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав вручил постановление главному врачу ЦРБ и тут же отразил в акте совершения исполнительных действий, что приказ о расторжении трудового договора с работником отменен и взыскатель допущен к исполнению трудовых обязанностей водителя с указанной в решении суда даты.

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