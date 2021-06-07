Жителям Коми стала доступна еще одна страна для туристических поездок

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Жители Коми с 10 июня смогут попасть в еще одну страну. Речь идет об Азербайджане.

Отмечается, что туристам придется предоставить доказательства о том, что они не являются активными переносчиками COVID-19. Так, в страну имеют право попасть вакцинированные граждане, переболевшие коронавирусом (необходим тест на антитела), а также те, кто предоставит отрицательный ПЦР-тест.

Несовершеннолетние россияне смогут прилететь в Азербайджан со справкой об отсутствии инфекции сроком не более трех дней.

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