Жителя Коми судили за то, что он ударил своего сына

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Жителя Корткеросского района 1980 года рождения признали виновным в причинении малолетнему сыну физической боли. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Мужчину уже привлекали к административной ответственности за нанесение побоев. В январе он нанес своему сыну 2016 года рождения один удар ладонью в область головы, причинив ему физическую боль. Уголовное дело рассмотрели в особом порядке, без исследования и оценки доказательств. Суд приговорил жителя Коми к трем месяцам исправительных работ с удержанием из его заработной платы в доход государства 5%. Приговор вступил в законную силу.

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