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Трое жителей Коми перевели мошенникам около 170 тысяч рублей, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, жительница Ухты 1981 года рождения нашла на «Авито» информацию о продаже коньков. Она связалась по указанному телефону с автором объявления и выразила готовность приобрести товар. В ответ ей прислали ссылку на якобы, безопасный перевод. Женщина ввела в специальных окошках данные своей карты, а затем присланный в СМС-сообщении код. После чего с ее электронного кошелька неизвестные списали вначале 27 700 рублей, а затем – почти 70 000 рублей.

Жительница Эжвинского района 1987 года рождения, решившая купить наручные часы. Переведя неизвестным 28 400 рублей, она также осталась ни с чем и сообщила об инциденте в полиции. Другой житель этого же района 1976 года рождения планировал купить посредством сайта «Авито» лодочный мотор и перевел мошенникам более 70 000 рублей, а затем, не получив товар, обратился в полицию. Возбуждены уголовные дела о краже с банковского счета и мошенничестве.

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