Власти Сыктывкара определились с запуском салюта на День города

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Жители Сыктывкара и гости столицы 12 июня – в День города – не услышат залпы праздничного салюта. Такое решение приняла местная мэрия.

Дело в том, что в республике начался сезон «белых ночей», а значит, что смысла от фейерверка не будет – слишком светло в это время суток. Запуск салюта 12 июня будет, в прямом смысле этого слова, деньгами на ветер.

Однако горожан все же ждет праздничные гуляния, которые стартуют 11 июня. Так, например, учреждения культуры приглашают сыктывкарцев на выставку «Вдохновленные Севером».

Напомним, в этом году город празднует свой 241-ый день рождения. К тому же, День города совпадает с федеральным праздником Днем России. В честь этого жители Коми отдохнут в июне на день больше – с 12 по 14 июня.

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