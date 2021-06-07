Жители Коми теряли в автобусах электрочайник и ведро картошки

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Этой весной пассажиры общественного транспорта Коми оставили в салонах десятки вещей. По данным «Комиавтотранса», чаще всего забывали сезонные аксессуары: зонты, перчатки и шапки. Также ряды «потеряшек» пополнялись школьными портфелями и пакетами со сменной обувью.

Среди постоянных находок — банковские карты, документы и ключи. В условный рейтинг самых необычных забытых вещей, найденных в автобусах этой весной, вошли электрочайник и ведро с картофелем.

Напомним, если вы столкнулись с такой же проблемой, обращайтесь по телефону Горячей линии 21-13-14. Для оперативного поиска — назовите номер маршрута и ориентировочное время пропажи.

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