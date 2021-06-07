В Коми выбрали 50 территорий, где будут выдавать «арктический» гектар

Фото: правительство Коми

В Коми выбрали первые 50 территорий Арктической зоны, в границах которых земельные участки могут быть предоставлены гражданам в безвозмездное пользование. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

С 1 августа на территории Арктической зоны, к которой в Коми относятся городские округа Воркута, Инта, Усинск и Усть-Цилемский район, гражданам будут предоставлять в безвозмездное пользование земельные участки из расчета один гектар на одного члена семьи. Землю можно будет использовать для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, осуществления любой, не запрещенной законодательством деятельности, оказания различных видов услуг, в том числе туристических.

В Воркуте выбрали семь территорий общей площадью 562,98 га, в Инте – 22 территории общей площадью 37,07 га, в Усинске – 12 территорий общей площадью 109,99 га, в Усть-Цильме – девять территорий общей площадью 3 551,21 га.

Всего в Республике Коми выбрали 50 территорий общей площадью 4 261,25 га. В перечень территорий не включены земли лесного фонда, так как они являются защитными лесами и не могут быть переданы в собственность граждан. По итогам применения республиканского закона после с учетом мнения граждан, проживающих на территории муниципальных образований Арктической зоны, в данный закон могут быть внесены изменения.

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