Суд Коми обязал властей Сосногорска признать собственностью бесхозяйную детскую площадку

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В Сосногорске решилась судьба бесхозной детской площадки. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Коми, речь идет о территории между Центром детского творчества и бассейном «Дельфин».

По словам горожан, за площадкой никто не ухаживает и не облагораживает. К тому же, ведомство выяснило, что данный объект социальной инфраструктуры в состав муниципальной казны не входит, Участок, на котором расположена площадка, не формирован и не поставлен на кадастровый учет.

- В минувшем году прокуратура Сосногорска внесла в администрацию городского поселения «Войвож» представление об устранении нарушений закона, с которым орган местного самоуправления согласился, - уточнили в надзорном органе.

Однако в 2021 году прокуратура установила, что действенных мер по постановке земельного участка на кадастровый учет не предприняты, не реализованы меры и по включению площадки и земельного участка под ней в состав муниципальной собственности. В минувшую зиму площадка по-прежнему не обслуживалась и не очищалась от снега.

- С учетом этих обстоятельств прокуратура направила в суд иск о возложении на администрацию обязанности признать бесхозяйным игровое оборудование детской площадки – турники, канат, шведскую стенку, две детских горки и семь одноместных качелей. Также в иске заявлено требование о постановке ответчиком в срок до 1 июня 2022 года земельного участка на учет в регистрационном органе и передаче оборудования площадки в состав муниципальной казны поселения «Войвож», - заключили в ведомстве.

Суд удовлетворил заявленные требования в полном объеме. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

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