В Сыктывкаре мужчина украл у соседа стиральную машину, душевую кабину и унитаз

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В Сыктывкаре перед судом предстанет местный житель. Мужчина обвиняется в краже чужого имущества.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Коми, житель одного из сыктывкарских общежитий весной этого года для обеспечения сантехнику доступа в помещение, где жители дома хранят свои вещи, спилил на дверях этой комнаты замок.

После того, как сантехник завершил работы на сетях, нетрезвый мужчина отключил в коридоре камеры видеонаблюдения, которые сам же и установил для обеспечения сохранности имущества жителей общежития, вернулся в складское помещение и за несколько заходов перенес в свою комнату хранившиеся на складе стиральную машинку, душевую кабинку и унитаз.

В дальнейшем душевую кабинку он отдал своему приятелю, получив взамен вознаграждение в виде бутылки водки, стиральную машинку поставил в помещении общей кухни, намереваясь пользоваться ею самостоятельно, а бывший в употреблении унитаз оставил у себя в комнате, намереваясь подарить его соседу.

Факт хищения собственник обнаружил довольно быстро, поэтому воспользоваться по назначению украденным имуществом похитителю не удалось. Стиральная машинка и унитаз были возвращены собственнику буквально на следующий день.

Вину в содеянном мужчина признал в полном объеме и восстановил с соседом-потерпевшим дружеские отношения.

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