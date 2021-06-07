В двух сыктывкарских автобусах нарушили правила дезинфекции

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В автобусах по двум сыктывкарским маршрутам не проводят дезинфекцию должным образом. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Речь идет об автобусах по маршрутам №15 и №17. Нарушения выявили в ходе рейда. Оказалось, что журнал дезинфекции автобусе по маршруту №17 ведут ненадлежащим образом. Там отсутствуют данные о проведении дезинфекции, которые включают дату и время проведения обработки. Кроме того, в автобусе по маршруту №15 журнал дезинфекции отсутствовал.

– Информация о данных нарушениях направлена в городское Управление по делам ГО и ЧС для рассмотрения и принятия решения о передаче материалов в Сыктывкарский городской суд. Рейды будут продолжены, – говорится в сообщении.

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