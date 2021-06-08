В Коми 50-летний мужчина украл деньги с карты ребенка

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В Коми перед судом предстанет 50-летний житель Троицко-Печорского района. Мужчину обвиняют в краже денег со счета несовершеннолетней девочки.

Как уточнили в пресс-службе СК по РК, в декабре 2019 года фигурант, обнаружив в Сыктывкаре банковскую карту, присвоил ее и потратил деньги на различные покупки. Ущерб потерпевшей оценен в размере более 2,6 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемый признал вину, раскаялся в содеянном и активно способствовал расследованию преступления, а также возместил причиненный потерпевшей материальный ущерб.

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