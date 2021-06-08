Причиной задымления школы в Сыктывкаре стала детская шалость

Пожарными проведена проверка помещений школы, возгораний в здании обнаружено не было Фото: архив "КП"

В столичной школе №1 накануне было замечено задымление помещения. На место ЧП экстренно выехали специалисты различных служб – от пожарных до медиков. Позже выяснилось, что школа не горит, а дым попал в здание из-за детской шалости.

Как уточняет издание БНК со ссылкой на горожан, в тот день около учебного заведения играли дети. Они подожгли бумагу у продуха в фундаменте для вентиляции подполья здания, из-за чего дым проник во внутрь.

По данному факту начата проверка.

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