В России утвержден порядок доставления пьяных граждан в вытрезвители

МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители Фото: Архив "КП"

МВД России утвердило порядок доставления пьяных граждан в отделения полиции и медицинские вытрезвители. В документе говорится, что людей в состоянии алкогольного опьянения, «утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться», будут увозить с общественных мест – стадионов, вокзалов, улиц и площадок.

Также граждан, нарушающих общественный порядок, могут забрать из дома.

- Из домов могут увезти тех, кто в состоянии опьянения способен причинить вред жизни, здоровью, имуществу, или по письменному заявлению проживающих, - уточнили в министерстве.

Добавим, что при необходимости сотрудники полиции должны будут оказать пьяным первую помощь и вызвать скорую. Сотрудники правоохранительных органов будут обязаны составить акт с информацией о том, кто и куда доставил пьяного.

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