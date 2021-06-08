В Прилузье «Лада» сбила лося: пострадал пассажир

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 7 июня, в Прилузском районе «Лада Гранта» сбила лося, в результате чего пострадал пассажир автомобиля. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 22:00. 33-летний водитель «Лады» ехал по трассе «Вятка» двигался со стороны Сыктывкара в направлении Кирова. На 588-м километре дороги легковушка сбила лося, который переходил дорогу.

В результате ДТП 59-летний мужчина, находившийся на переднем пассажирском сиденье, получил автотравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб лба. От более тяжких травм пострадавшего спасли пристегнутые ремни безопасности. Госпитализация мужчине не потребовалась.

Водитель «Лады» получил права в 2008 году. К ответственности за нарушения правил дорожного движения он привлекался 112 раз, из них 15 – в течение последнего года.

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