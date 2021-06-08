Жителям Коми стало проще оформить недвижимость, находящуюся в другом регионе

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У жителей республики появилась возможность совершать дистанционные сделки с недвижимостью, которая находится в других регионах. Раньше, чтобы купить или продать квартиру, надо было ехать туда, где она находится. Сейчас процедура стала намного проще.

С начала июня центры «Мои Документы» принимают документы на недвижимость за пределами республики. Так, за одну неделю было принято 33 заявления на недвижимость в Москве, Ленинградской области, Краснодарском крае, Архангельской области и других регионах России.

Такой механизм приема документов на услуги Росреестра называется экстерриториальным. Он означает, что можно совершать операции с недвижимостью, независимо от прописки и места расположения объекта. При этом оформление занимает столько же времени, что и при обычном способе подачи документов. Экстерриториальный принцип начал работать в 2021 году во всех субъектах страны.

- Это очень удобно для заявителей. Например, если житель Коми покупает квартиру в Санкт-Петербурге, ему не надо туда ехать, чтобы оформить документы, как это было раньше. Получить выписки или кадастровые планы, если гражданин переехал, он тоже может там, где ему удобно, а не по предыдущему месту жительства, – рассказывает руководитель МФЦ по Коми Наталья Жегунова.

Услуги Росреестра по экстерриториальному принципу оказываются в полном объеме: это государственный кадастровый учет недвижимости, регистрация прав на нее и предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Воспользоваться услугами могут как физические, так и юридические лица.

Документы принимаются в крупных центрах «Мои Документы» всех городов и районов республики. Для удобства работает предварительная запись через сайт mydocuments11.ru или по телефону 8 800 200-82-12. Также можно заказать выезд специалиста МФЦ на дом или в офис для оформления документов.

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