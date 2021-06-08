В Коми по нацпроекту отремонтируют более 33 километров дорог

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В Коми в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году отремонтируют более 33 километров дорог. Об этом сообщили в пресс-службе главы Коми.

Также запланированы работы по освещению участков дорог протяженностью около 6 километров. Работы будут вестись на 8 дорогах республиканского значения и 14 дорогах местного значения. Общая стоимость мероприятий на приведение дорог в нормативное состояние составит 736,69 миллиона рублей, из них 441 миллион – из федерального бюджета.

В настоящее время выполняются работы по освещению на одном объекте регионального значения на участке с 1-го по 6-й км автомобильной дороги Краснозатонский - Нювчим – Яснэг. В этом году также запланированы работы по освещению на участке автодороги Сыктывкар – Ухта с 35 по 36 километр в районе Максаковки.

В Сыктывкаре ремонтные работы пройдут на 14 объектах автомобильных дорог, половинуиз них уже ремонтируют. Это улицы Советская, Интернациональная, Горького, Школьный переулок, проспект Бумажников и улица Калинина на двух участках – до Ухтинского шоссе и до КБМ Калинина. Кроме того, в столице Коми отремонтируют улицы Пушкина, Сысольское шоссе, Малую объездную, Юности, Весеннюю, Корабельную в Краснозатонском и Леснуюв в Верхней Максаковке.

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