В Коми водитель сбежал с места ДТП, бросив женщину с открытой черепно-мозговой травмой

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 7 июня, в Прилузском районе «Лада Гранта» опрокинулась в кювет, водитель сбежал с места происшествия. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 2.10 на трассе «Вятка». «Лада» ехала со стороны со стороны Кирова в направлении Сыктывкара. На 518-м километре дороги водитель не справился с управлением, и машина вылетело в кювет, после чего опрокинулась.

Человек, который находился за рулем, покинул место ДТП. При этом в машине осталась 37-летняя женщина. У нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленные раны головы и плеча. Машина находится на спецстоянке, личность водителя устанавливается.

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