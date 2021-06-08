Жительницу Ухты посадили за дачу взятки

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Жительницу Ухты признали виновной в покушении на дачу взятки должностному лицу через посредника в крупном размере. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Осужденная является индивидуальным предпринимателем. Она хотела увеличить свой товарооборот и обратилась за покровительством к руководителю одного из государственных учреждений системы исполнения наказаний. За это с марта по август 2017 года осужденная перевела 227 868 рублей.

– Однако преступление не было доведено до конца, поскольку руководитель указанного учреждения не имела полномочий на осуществление действий в пользу индивидуального предпринимателя, – говорится в сообщении.

Женщину приговорили к семи годам лишения свободы и оштрафовали ровно на сумму взятки.

– Учитывая, что преступление совершено подсудимой до вынесения предыдущего приговора суда, по которому в настоящее время она отбывает наказание, суд назначил окончательное наказание по совокупности преступлений в виде 13 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 14 100 000 рублей, – говорится в сообщении.

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