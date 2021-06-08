В Коми мужчина грабил микрофинансовые организации, чтобы оплатить квартиру

Житель Княжпогостского района выслушал приговор за совершение грабежей Фото: Архив "КП"

Безработный житель Емвы решил раздобыть денег для оплаты жилья и приобретения спиртного. Идей честного заработка у него не возникло, поэтому мужчина решить ограбить местные микрофинансовые организации. О фактах грабежа рассказали в пресс-службе прокуратуры Коми.

В первой организации грабитель потребовал от менеджера, молодой девушки, все имевшиеся в кассе деньги. Чтобы подтвердить серьезность своих намерений, мужчина достал из куртки нож. Получив 3 тысячи рублей, он приказал менеджеру «сидеть тихо полчаса и никому не звонить». Спустя 10 минут житель Емвы в офисе другой микрофинансовой организации по такой же схеме мужчина получил 35 тысяч рублей.

После этого грабитель отправился домой, переоделся и решил сходить в магазин за алкоголем, однако на выходе из квартиры он был задержан сотрудниками полиции. Установить личность злоумышленника удалось благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в офисах микрофинансовых организаций. Сделать это удалось несмотря на медицинскую маску, которая находилась на лице грабителя в момент совершения преступлений.

Суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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