В Сыктывкаре перекроют три улицы

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В Сыктывкаре ограничат движение транспорта на улицах Красных Партизан, Нагорной и Трудовой. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения связаны с проведением акционерным обществом «Газпром газораспределение Сыктывкар» земляных работ. Улицу Красных Партизан перекрыли в понедельник, 7 июня, в районе дома №33. Движение транспорта будет ограничено на половине ширины проезжей части до 25 июня. Улицу Труда перекрыли во вторник, 8 июня, в районе дома №2. Ограничения будут действовать на всей ширине проезжей части до 7 июля. Улицу Нагорную перекроют на всю ширину проезжей части в районе дома №72 по улице Нагорная с 15 до 30 июня, а также на половине ширины проезжей части от дома № 74 до дома № 78 с 15 до 30 июня.

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