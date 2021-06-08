В 2021 году предприниматели Коми могут уменьшить сумму налога

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С 1 января 2021 года индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, могут уменьшить стоимость патента на сумму уплаченных страховых взносов и пособий.

Уменьшить стоимость патента можно за счет страховых взносов в фиксированном размере, уплачиваемых предпринимателем за себя, и за счет взносов, уплачиваемых за работников.

Взносы снижают сумму налога, если они оплачены в период действия патента. При наличии сотрудников стоимость патента можно уменьшить не более, чем на 50%. Если работники отсутствуют, то в этом случае подобного ограничения нет. Стоимость патента предприниматель без наемных работников может сократить до нуля, если это позволит сумма уплаченных страховых взносов.

Чтобы воспользоваться своим правом на уменьшение суммы налога предпринимателю необходимо после фактической уплаты взносов подать в налоговый орган, в котором он состоит на учете в качестве налогоплательщика патентной системы налогообложения, соответствующее уведомление.

Тем предпринимателям, которые получили патент на срок до 6 месяцев, необходимо учитывать, что для уменьшения стоимости патента оплату страховых взносов необходимо произвести не позднее срока окончания действия патента, который одновременно является и сроком уплаты налога по патенту.

Уведомление можно сформировать через сервис «Личный кабинет индивидуального предпринимателя», в котором есть предзаполненное заявление, подписать электронной подписью и с его помощью направить в налоговый орган.

Если электронная подпись отсутствует, уведомление можно представить лично, через уполномоченного представителя или почтовым отправлением.

Подробную информацию можно получить по телефону Единого-контакт центра ФНС России 8-800-222-22-22.

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