В Коми ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность

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В Коми в течение трех дней ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

– С 9 июня в большинстве южных районов, с 10-11 июня в большинстве районов Республики Коми ожидается установление чрезвычайно высокой пожароопасности (V класса), – говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что в Коми может произойти нарушение электроснабжения в населенных пунктах, на социально-значимых объектах и объектах другого назначения в связи с воздействием огня на опоры ЛЭП. В ведомстве не исключают возникновения природных пожаров и распространения огня на населенные пункты, объекты экономики и садоводческие участки.

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