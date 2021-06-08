Жители Сыктывкара смогут стать свидетелями необычного космического явления

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Жители Сыктывкара смогут стать свидетелями необычного природного явления. Так, 10 июня ожидается кольцеобразное солнечное затмение 147 сароса. Его максимальную фазу смогу увидеть лишь жители Канады, Гренландии и России.

Сыктывкарцам космическое явление предстанет в период с 14:30 до 16:30. Астрономы надеются, что в этот день будет ясная и безоблачная погода.

Как сообщает «Комиинформ», затмение уникально тем, что его можно будет увидеть на Северном полюсе, это единственное кольцеобразное затмение, проходящее через данную точку, в 21 веке. Следующее явление случится 21 июня 2039 года.

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