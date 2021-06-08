В Сыктывкаре вандалы испортили баскетбольную площадку

Фото: ЦСМ Сыктывкара

В Сыктывкаре разыскивают вандалов, испортивших баскетбольное кольцо на стадионе. Сейчас на объекте ведутся работы по реконструкции, однако среди горожан стадион уже стал популярным.

Как сообщает группа Центра спортмероприятий Сыктывкара в социальной сети «ВКонтакте», площадка для игры в баскетбола была оборудована 4 июня, а уже на следующий день ремонтники обнаружили порванную сетку на кольце.

- К сожалению, уже 5 июня было обнаружено существенное повреждение баскетбольного кольца. Напоминаем, что на стадионе ведется круглосуточное видеонаблюдение. И лица, совершившие акт вандализма, будут привлечены к ответственности, - заявили в центре.

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