В Коми возбуждено уголовное дело в отношении директора управляющей компании за долги

Компания задолжала 15 млн рублей
Фото: Архив "КП"
Прокуратура Воркуты провела проверку соблюдения законодательства в деятельности управляющей организации «ВАРК», сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе нее установлено, что директор компании умышленно игнорировал обязанность по погашению кредиторской задолженности перед ресурсоснабжающей организацией. Он достоверно знал о вступивших в законную силу решениях Арбитражного суда Коми и возбужденных исполнительных производствах о взыскании с компании 15 млн рублей, а также был предупрежден судебным приставом-исполнителем от ответственности за злостное уклонение от исполнения судебных актов. Несмотря на это, руководитель «ВАРК» выплаты в счет погашения задолженности по договорам ресурсоснабжения не производил.
Отдел судебных приставов по Воркуте возбудил в отношении директора уголовное дело по статье «злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта»
Его расследование находится на контроле прокуратуры.
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