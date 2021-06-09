В Коми ограничат места для выпаса домашнего скота

Жители сел жалуются на бродящий повсюду скот. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Госсовете Коми решают: как бороться с хозяевами пасущихся в парках и других общественных местах домашних животных.

7 июня на заседании рабочей группы обсудили поправки в республиканское законодательство по установлению ответственности за выпас домашних животных на непредназначенных для этого территориях.

«От жителей муниципалитетов, в частности, сельских районов, постоянно поступают жалобы на свободный выпас коров, овец, коз и прочего скота без хозяев и в местах, непредназначенных для выгула животных. Скот ходит по населенному пункту, заходит в парки и прочие общественные места. Назрел вопрос - принять меры, а именно - законодательно определить места, в которых крупный и мелкий рогатый скот может пастись, не создавая препятствия для людей. Эти места должен будет указать муниципалитет», - пояснил председатель рабочей группы Владимир Косов «Комиинформ».

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