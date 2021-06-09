Верховный Суд Коми рассмотрит апелляцию экс-главы республики Вячеслава Гайзера

Фото: объединенная пресс-служба судов Коми.

Верховный Суд Коми 6 июня приступит к апелляционному рассмотрению уголовного дела в отношении экс-главы республики Вячеслава Гайзера.

Он был признан виновным в организации совершения должностного преступления в 2013 году. По оценке суда, это привело к причинению значительного ущерба бюджету Сыктывкара в размере 8 783 829,80 рублей и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства.

Приговором Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 20 апреля 2021 года В. Гайзер осужден к 1 году 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года. В связи с истечением сроков давности уголовного преследования, В. Гайзер был освобожден от отбывания наказания, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми. Но обвиняемый с приговором не согласился и подал апелляцию.

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