Спасенный медвежонок из Коми получил имя Михаил Андреевич

Фото: Центр спасения медвежат-сирот

Медвежонок, которого нашли в поселке Веселый Кут, успешно доехал до Твери, где направился в Центра спасения медвежат-сирот. Во время поездки животное чувствовало себя хорошо и перенесло дорогу легко. К слову, у него здесь – в Центре – есть соотечественница медведица Пужа.

Как передает «День», спасенный медвежонок получил имя от работников организации. Его было решено назвать Михаилом Андреевичем.

Также специалисты отмечают отменный аппетит дикого зверя, особенно медвежонок любит побеги малины и кашу.

– Косолапый из Ухты проявляет завидный медвежий аппетит – за сутки с удовольствием съедает 3-4 литра каши. После чего приступает к «десерту» - мы приносим ему молодые побеги малины, сочный иван-чай и другие виды растительности, которые в это время года в природе поедают и медвежата и уже взрослые особи в природе, - поделилась историей из жизни Михаила Андреевича сотрудница Центра Валентина Пажетнова.

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