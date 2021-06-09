Депутат Госсовета Коми объяснил причины, по которым он решился сделать прививку от COVID-19

Фото из личного архива Бейкова

Евгени Бейков – депутат регионального Госсовета – решился на прививку от коронавируса. Об этом он рассказал в социальных сетях, сопроводив свой пост фотографиями.

- Вот и я «созрел» на вакцинацию, - написал парламентарий.

Он уточнил, что первый компонент прививки он сделал в местной больнице Усинска. По его словам, перед процедурой всем желающим вакцинироваться измеряют давление, уточняют семейный анамнез и проверяют текущее физическое состояние. Так, например, одному человеку в очереди отказали в прививке, так как в его организме был найден воспалительный процесс.

- В среднем, на каждого человека ушло по пять минут. Затем выдали сертификат, а через полчаса пришло сообщение с ГосУслуг – все быстро и безболезненно, - заключил депутат.

Евгени Бейков также пожелал всем жителям Коми здоровья и беречь родных.

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