Сыктывкарец дал сотруднику СИЗО 47 тысяч: на него завели дело

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В Сыктывкаре в отношение 43-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки сотруднику следственного изолятора. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, мужчина содержался в СИЗО. Он предложил сотруднику изолятора взятку 47 тысяч рублей для покупки и дальнейшей передачи ему двух сотовых телефонов. Сотрудник в установленном порядке сообщил об этом руководству. Последующие события уже происходили под контролем оперативных служб. После перечисления суммы взятки и получения мобильных телефонов фигуранта задержали, а запрещенные предметы изъяты.Расследование уголовного дела продолжается.

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