В Ухте 50-летний мужчина «удерживал» здание и поднял все экстренные службы

Ухтинец в алкогольном психозе поднял спасателей, полицию и скорую Фото: Архив "КП"

В Ухте по тревоге были подняты все экстренные службы города из-за необычного звонка в службу спасения. На другом конце провода голос мужчины заявил, что ему нужна помощь, так как он не справляется один со своей миссией – удерживать конструкцию многоквартирного дома на своих плечах. Позже выяснится, что звонивший был сильно пьян и впал в состояние алкогольного делирия или, как говорят в народе, в «белую горячку».

Однако на звонок отреагировали пожарные, полиция и «скорая», которые прибыли по адресу, который указал ухтинец. Оказалось, что мужчина бегает по двору дома на улице Космонавтов в неадекватном состоянии: о своей благородной миссии удерживать дом он напрочь забыл.

Как уточняет «Комиинформ», соседи ухтинца подтвердили его алкогольную зависимость, однако заявили, что в последнее время мужчина держался и не прикладывался к стакану. Однако накануне все же выпил и не рассчитал дозу.

Сейчас ухтинец находится под наблюдением врачей.

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