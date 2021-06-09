На Пушкина в Сыктывкаре таксист сбил велосипедиста

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 8 июня, в Сыктывкаре автомобиль такси Hyundai Solaris сбил велосипедиста 1997 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 10.10. Водитель Hyundai Solaris 1992 года рождения выехал с прилегающей территории дома №114 по улице Пушкина. При этом таксист сбил велосипедиста 1997 года рождения, который ехал по проезжей части. В результате ДТП пострадавший получил ушиб колена. Госпитализация ему не потребовалась. В отношении велосипедиста составили административный материал за нарушение правил движения и помехи на дороге.

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