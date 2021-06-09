Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 июня 2021 11:07

В Коми опрокинулась 72-летняя женщина на «Ладе»

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 8 июня, на трассе Сыктывкар – Нарьян-Мар 72-летняя водитель автомобиля «Лада Гранта» вылетела в кювет, и машина опрокинулась. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 13:30 на 312-м километре дороги. Женщина, управляя «Ладой», ехала со стороны Сыктывкара в направлении Ухты. Она не справилась с рулевым управлением, и автомобиль съехал с дороги, после чего опрокинулся в правом по ходу движения кювете. В результате ДТП водитель получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы. Пострадавшая попала в больницу. В ГИБДД добавили, что женщина получила водительские права в 2002 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми легковушка опрокинулась на проезжей части (подробнее)