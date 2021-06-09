В Коми специалисты сообщили о нашествии черемуховой моли

Россельхозцентр Коми назвал причины нашествия черемуховой моли Фото: Архив "КП"

Коми атакует черемуховая моль, сообщает региональный Россельхозцентр. Особенно насекомых-вредителей много в южных районах республики.

По словам специалистов, нашествие не продлится долго, и оно традиционно носит сезонный характер. Как только деревья начинают расцветать, моль начинается появляться из яиц, которые отложены глубоко в коре черемухи.

- Чаще всего вспышки листогрызущих насекомых, к которым относится черемуховая моль, возникают в результате развития местных популяций, резервации которых сохраняются в пригородных лесах и парках города. Выход популяции из фазы депрессии обычно связан с повышением общей выживаемости особей под воздействием специфических погодных условий, - объяснили в Россельхознадзоре.

Специалисты обратились к жителям Коми с советами, как избавиться от вредителей. Так, гнезда моли нужно обрезать и сжечь. Также нужно обработать дерево, однако этот способ подойдет лишь о того момента, пока личинка не окуклится.

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