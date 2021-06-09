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Общество9 июня 2021 12:15

Житель Коми после звонка приставов начал платить алименты сыну

Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Коми 33-летний газовик из Вуктыла решил начать снова платить алименты ребенку после звонка судебного пристава. Мужчина ранее регулярно перечислял четверть заработной платы на содержание сына, который живет с матерью в Сыктывкаре.

Полгода назад платежи прекратились, так как должник уволился. Исполнительное производство о взыскании алиментов было возобновлено. Судебный пристав установила, что мужчина устроился на работу в Ухте. Чтобы на новом месте информация о задолженности по алиментам не ударила по репутации, после телефонного разговора с приставом должник перечислил ребенку 83 тысячи рублей.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, во время традиционного мероприятия, приуроченного ко Дню защиты детей, 33 судебных пристава-исполнителя УФССП России по Коми, на которых возложено взыскание алиментов, за пять дней осуществили выходы в рамках 1 140 исполнительных производств, провели 160 проверок бухгалтерий, производящих удержание алиментов.

Так, 12 человек лишились права сесть за руль до полного погашения долга перед детьми, 472 должника пополнили список невыездных, а 47 человек направлены судебными приставами-исполнителями в подразделения службы занятости.

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