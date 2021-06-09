Экс-глава Усть-Цилемского района получил срок за злоупотребление должностными полномочиями

Экс-глава Усть-Цилемского района Алексей Поздеев получил срок Фото: архив "КП"

Экс-глава Усть-Цилемского района, а также его заместитель, выслушали приговор суда. Мужчины обвинялись в злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

Напомним, фигуранты уголовного дела в 2014 году заключили контракт с ООО «МИРЭКС» на строительство детского сада-яслей на 120 мест в селе Усть-Цильме. Цена контракта составила 152 млн рублей.

При возведении объекта работы на сумму свыше 8 млн рублей не были выполнены подрядчиком, однако по указанию руководителя администрации района документально оформлены и впоследствии оплачены за счет бюджетных средств. Акты фактически не произведенных работ были подписаны руководителем администрации и его заместителем.

Детский сад был достроен и введен в эксплуатацию только через шесть лет – в 2020 году – силами других подрядных организаций.

Кроме того, мужчины признаны виновными в злоупотреблении полномочий при реализации в 2014-2015 годах муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автодороги общего пользования местного значения «Подъезд к местечку Высокая гора» и «Малая объездная» в селе Усть-Цильме. Чиновники подписали акты выполненных работ и справки об их стоимости, которые не соответствовали фактически произведенным работам и требованиям по качеству. Ущерб местному бюджету превысил 4 млн рублей.

Суд назначил бывшим чиновникам наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года каждому. С учетом истечения срока давности уголовного преследования оба осужденных освобождены от наказания по эпизоду строительства дорог, сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

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