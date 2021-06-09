В Вуктыле женщину будут судить за то, что она ударила полицейского

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Вуктыле 41-летнюю местную жительницу обвиняют в применении насилия в отношении полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 25 апреля. Полицейский прибыл по месту жительства фигурантки для проверки поступившего в дежурную часть полиции сообщения о семейном конфликте и ее агрессивном поведении. Пьяная обвиняемая ударила полицейского ногой.

– В ходе расследования обвиняемая раскаялась в содеянном и признала вину. Следователем собрана доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – говорится в сообщении.

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