От властей Троицко-Печорска потребовали сделать спортплощадку безопасной

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Прокуратура потребовала от администрации Троицко-Печорска обеспечить безопасность спортивной площадки для детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Местная газета написала о ненадлежащем состоянии спортивной площадки на территории квартала Южного. Прокуратура провела проверку по факту публикации. Выяснилось, что спортплощадку установили в 2009 году между многоквартирными домами №6 и №7 и средней школой №1.

На сегодняшний день площадка в виде огороженного поля для игры в баскетбол представляет угрозу жизни и здоровья детей. Это связано с тем, что ее модульное наземное покрытие повреждено, а оборванные края топорщатся и создают препятствия при активном движении и предпосылки для получения травм. Металлическая сетка ограждения площадки имеет многочисленные повреждения и разрывы с торчащими острыми концами проволоки, что также создает угрозу причинения вреда здоровью людей.

Прокуратура Троицко-Печорского района направила в суд исковое заявление о возложении на администрацию обязанности привести спортивную площадку в нормативное состояние, – говорится в сообщении.

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