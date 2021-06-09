В Сыктывкаре в День России и День города пройдет ярмарка «Лето 2021»

Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре на День России и День города развернется ярмарка «Лето 2021». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Торговая ярмарка пройдет на Стефановской площади 12 и 13 июня с 11.00 до 19.00. В течение двух дней будет организована праздничная торговля, в которой примут участие товаропроизводители Коми и ряда других регионов.

Жителям и гостям Сыктывкара предложат широкий ассортимент кулинарных и кондитерских изделий: от прохладительных напитков до горячих шашлыков, плова и выпечки. Также на площади будет представлены батуты, карусель и электромашины.

Помимо этого, здесь развернется городская выставка – ярмарка хенд-мэйда «Феерия творчества», где представят работы народных умельцев города Сыктывкара, изделия производства своими руками.

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