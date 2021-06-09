В Коми пациент психбольницы угрожал убить медсестер, а после обокрал их

В Коми осудили сбежавших из психиатрической больницы пациентов Фото: Архив "КП"

В Коми осудили троих пациентов психиатрической больницы, совершивших побег из медицинского учреждения. Один из осужденных попутно устроил разбой и грабеж, а также угрожал убийством медсестрам больницы.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Коми, мужчины проходили принудительное лечение в Сыктывкаре. Устав от таблеток и процедур, один из пациентов решил совершить побег. Поскольку мужчина не имел денег для дальнейшего существования вне стен больницы, он решил напасть на медицинский персонал и ограбить их. С этой целью он обманом проник в помещение кухни, где взял нож и, угрожая медсестрам убийством, потребовал дать ему денег и телефоны. Получив желаемое, он запер женщин в туалете и вместе с ещё пятью пациентами покинул больницу.

Оказавшись на свободе, мужчины добрались до Эжвинского района, где в ходе застолья в честь побега зачинщик предложил двоим сбежавшим обокрасть еще и бар. Придя ночью в заведение, сообщники без труда напугали женщину-кассира, которая не смогла оказать сопротивление, и открыто унесли деньги из кассы. Не забыли прихватить и пару бутылок алкоголя. Вскоре мужчины были задержаны сотрудниками полиции.

- По результатам рассмотрения уголовных дел один из фигурантов признан невменяемым в связи с имеющимся у него психическим заболеванием и направлен судом в психиатрическую больницу для отбывания принудительных мер медицинского характера. Двое других направлены в колонию для отбывания наказания в виде лишения свободы, - заключили в прокуратуре.

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