Сыктывкарка отдала 10 тысяч мошеннику, якобы нашедшему ее сумку

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В Сыктывкаре местная жительница 1976 года под предлогом возврата утерянной сумки отдала мошеннику 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщина разместила в группе Вконтакте «Бюро находок» объявление об утере сумки, где находились ценные вещи. Через некоторое время с ней связался незнакомец. Он сообщил, что нашел сумку и готов вернуть ее при личной встрече после получения вознаграждения.

Поверив мужчине, жительница Эжвы перевела 10 тысяч рублей. Однако на обещанную встречу злоумышленник не явился, а его телефон оказался вне зоны действия сети. После этого потерпевшая обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полицейские выяснили, что номер мобильного, который использовал аферист, зарегистрирован в Ярославской области.

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