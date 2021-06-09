Мошенники пытались украсть у воркутинки 50 тысяч

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Мошенники пытались украсть у жительницы Воркуты 1951 года рождения 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась воркутинка. Горожанка рассказала, что у нее обманным путем пытались похитить 50 тысяч рублей. Жительнице Заполярья позвонили на стационарный городской телефон. Неизвестный представился работником банка и сообщил, что с банковского счета воркутинки пытаются похитить денежные средства. Однако заявительница прекратила разговор, так как знала о различных фактах мошенничеств. Возбуждено уголовное дело о попытке мошенничества.

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