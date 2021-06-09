В Сыктывкаре мужчина начал стрелять из оружия на городской парковке

Стрелявший в воздух у оптовых баз сыктывкарец выплатит государству 300 тысяч рублей Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре осудили местного жителя за стрельбу из травматического пистолета на городской парковке. Как сообщает пресс-служба столичного суда, мужчина хотел напугать горожан и начал стрелять в воздух.

- Осужденный на парковке вблизи магазина и оптовых баз Сыктывкара выстрелили три раза в воздух, чтобы показать свое превосходство над другими гражданами. По его словам, он хотел вызвать у окружающих чувство страха и боязни, - уточнили в суде.

Подсудимый в судебном заседании полностью признал свою вину и согласился с предъявленным обвинением, в связи с чем, уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Приговором суда сыктывкарцу назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на 24 месяца. Травматический пистолет, из которого были совершены выстрелы, постановлено уничтожить.

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