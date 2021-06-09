В Коми 12 июня не будут работать почтовые отделения

Фото: пресс-служба УФПС Коми

В Коми почтовые отделения изменят график работы в связи с Днем России. Об этом сообщили в пресс-службе «Почты России».

12 июня станет выходным днем для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных. В предпраздничный день почтовые отделения всех классов закроются на час раньше (за исключением отделений с круглосуточным режимом работы). 13 июня почтовые отделения будут работать по обычному графику. 14 июня отделения Почты России будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. Пенсии и пособия в праздничные дни будут доставляться по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

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