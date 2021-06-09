Нетрезвый угонщик авто из Коми отправится в места лишения свободы

Нетрезвый автоугонщик авто из Усть-Вымского района отправился в тюрьму Фото: Архив "КП"

В Коми осудили жителя Усть-Вымского района. Мужчина обвинялся в пьяном вождении и угоне авто. Подробности расследования уголовного дела рассказали в пресс-службе прокуратуры Коми.

Судом установлено, что 25, 28 августа и 1 сентября 2020 года мужчина трижды угнал автомобиль ВАЗ-21102, принадлежащий жительнице поселка Жешарт. При управлении угнанным автомобилем 28 августа и 1 сентября молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, что было установлено сотрудниками ГИБДД при остановке подозрительной машины.

Вину в содеянном местный житель признал в полном объеме.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.

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