Жители Коми смогут рассчитывать на получение новых пособий с 1 августа

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Анонсированные главой государства Владимиром Путиным новые пособия для поддержки семей начнут поступать с 1 августа. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков.

По его словам, регламентом предусмотрено 10 рабочих дней на рассмотрение заявления и проверки пакета документов. Он также отметил, что этот срок может быть продлен до 20 рабочих дней.

- Возможно продление при не поступлении необходимых сведений, потому что там достаточно сложное межведомственное взаимодействие. По алиментам нам еще нужно выстроить взаимодействие с судебной системой: судебные органы, мировые судьи плюс еще служба судебных приставов. Но до первого августа выплаты точно начнутся, - заявил глава ведомства.

Напомним, ранее в России депутаты приняли закон о выплате денежных средств беременным женщинам, семьям с детьми школьного возраста, а также родителям-одиночкам.

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